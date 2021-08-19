Таліби заволоділи американськими біосканерами з даними афганців

Бойовики "Талібану"захопили американські військові біосканери HIIDE. Ці біометричні пристрої можуть ідентифікувати афганців, які допомагали силам коаліції. Таліби також отримали доступ до бази даних населення Афганістану, повідомляє Обозреватель.

За словами представника Об'єднаного командування спецоперацій та трьох колишніх військовослужбовців США, пристрої HIIDE (портативне міжвідомче обладнання для ідентифікації особи) таліби захопили минулого тижня в ході наступу на сили безпеки, стверджує видання The Intercept, посилаючись на інформацію власних джерел..

Біосканери HIIDE ідентифікують біометричні дані людини, такі як райдужна оболонка та відбитки пальців. Вони також містять біографічну інформацію та використовуються для доступу до великих централізованих баз даних.

Наразі невідомо, як таліби отримали доступ до американської бази даних населення Афганістану. В Пентагоні висловили побоювання, що їм у цьому допоміг Пакистан – їхні фахівці з Міжвідомчої розвідки тісно співпрацюють з "Талібаном", зазначило видання.

Американські військові використовували біосканери HIIDE для відстеження терористів та інших бойовиків, вони планували ідентифікувати до 80% всього населення Афганістану.