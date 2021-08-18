В одеському таборі число заражених на COVID-19 зросла до 60

Кількість хворих Covid-19 в одеському дитячому таборі Молода Гвардія зросла до 60 осіб. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що коронавірусну інфекцію підтвердили у 50 дітей та 10 вожатих, повідомляє Факти.ICTV.

За останню добу додалося п'ять хворих з перебігом хвороби середньої тяжкості, але в МОЗ запевнили, що ситуація контролюється. Із загальної кількості хворих вісім дітей госпіталізували до Одеської дитячої лікарні №3.

"Ми контролюємо ситуацію в дитячому центрі Молода гвардія і робимо все необхідне для таких випадків. Перш за все - спостерігаємо за лікуванням і станом інфікованих, ідентифікували та здійснюємо моніторинг контактних осіб" , - розповів головний санлікар України Ігор ﻿ Кузін.

У Міністерстві також повідомили, що наступним завданням є безпечне вивезення здорових дітей за територію табору і доставити їх додому. Про те, що у заражених раніше виявили штам Дельта в МОЗ не згадали.