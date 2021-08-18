Поліція готується до приїзду в Умань 50 тисяч хасидів

Близько 50 тис. хасидів прибудуть до Умані Черкаської області заради святкування іудейського нового року Рош ха-Шана. Про це під час координаційної наради заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіціі Ігор Бабич, повідомляє Факти.ICTV.

Для контролю за безпекою в Умань направлять зведений загін поліцейських із сусідніх регіонів України.

"Зараз планується залучити понад 800 поліцейських. Українським правоохоронцям допомагатимуть колеги з Ізраїлю" , - зазначив Ігор Бабич.

Поліцейські цілодобово нестимуть службу під час святкування Рош ха-Шана і контролюватимуть дотримання вимог карантину в районі компактного перебування паломників-хасидів. Зараз в Умані вже діє поліцейська станція, яку забезпечили усіма необхідними технічними можливостями, і малий ситуаційний центр.

"Півсотні камер відеоспостереження, які виведені на монітори, дозволяють спостерігати за ситуацією в районі паломництва і вчасно реагувати на правопорушення" , - відзначає начальник ГУНП в Черкаській області Михайло Куратченко.

У 2021 року Рош ха-Шана буде відзначатися 6-8 вересня.