РНБО вимагає посилити покарання за підробки COVID-сертифікатів

РНБО пропонує посилити відповідальність за підробку сертифікатів і довідок про вакцинацію від коронавірусної інфекції. Відповідний указ у середу, 18 серпня, підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє Кореспондент.

Мова йде не тільки про паперові документи, а й про електронні сертифікати. Посилити покарання РНБО вимагає також за збут і використання підроблених документів.

Також Кабміну доручено опрацювати питання посилення покарання за внесення неправдивих відомостей до медичної бази даних.

Згідно з рішенням РНБО, уряд повинен розробити та внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроєкт.