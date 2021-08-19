Україна надала притулок біглій афганській режисерці

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував приїзд до Києва афганської режисерки Сахри Карімі, яка виїхала з Афганістану після приходу для влади талібів, повідомляє Радіо Свобода.

«Ви ж розумієте, наскільки швидко і несподівано для всіх змінювалась ситуація в Афганістані. Було і залишається важливим – просто врятувати якомога більше людей, яким загрожує небезпека від талібів. Сахра Карімі – одна з таких громадянок Афганістану, яка потребувала термінової реакції від відповідальних держав світу» , – розповів він.

За словами Подоляка, Україна зробила «все можливе», аби забезпечити безпеку режисерки, і зараз вона перебуває в Києві.

«Її статус можна визначити як дуже важливий для нас гість. За дорученням президента Володимира Зеленського, пані Карімі зустрічав в аеропорту керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Чи залишиться вона в Україні – це може бути тільки вибором самої пані Карімі. Ми будемо раді надати їй будь-яку допомогу. Саме такі люди уособлюють собою майбутнє Афганістану, якою б ситуація там не була зараз» , – додав він.

Подоляк уточнив, що Карімі виступить на брифінгу 19 серпня, де зможе відповісти на питання про події в Афганістані та свої подальші плани.

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до Києва в числі інших біженців із Афганістану прибула режисерка Сахра Карімі разом із родиною.

Карімі з 2019 року була першою жінкою-очільницею державної афганської компанії AfghanFilm. Вона також є першою і наразі єдиною афганською жінкою із докторським ступенем із кінематографу та кіновиробництва.