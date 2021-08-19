У Києві спіймали шахрая, який міняв долари на "сувенірні" гривні

У Києві поліція затримала шахрая, який обміняв велику суму у валюті на фальшиві гроші, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією Департаменту комунікації Національної поліції зловмисник розмістив в Інтернеті оголошення про обмін валюти за вигідним курсом і домовився про зустріч з потенційним клієнтом. Потерпілий вирішив обміняти понад 28 тис. доларів США на національну валюту.

У таксі чоловіки скоїли передачу грошей, після чого зловмисник поїхав. Далі потерпілий виявив, що отримав не справжні, а сувенірні гроші, які були упаковані з імітацією банківської упаковки.

За "гарячими слідами" правоохоронці зупинили таксі, в якому знаходився зловмисник, і затримали його в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Ним виявився уродженець Донецької області, 1982 року народження. Під час поверхневого огляду працівники поліції вилучили у чоловіка гроші потерпілого.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, встановлюється причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.