Суд засудив до 8 років агента ФСБ за збір даних про ракетні комплекси

Контррозвідка Служби безпеки розкрила агента російської спецслужби, який збирав дані про новітні розробки ракетних комплексів в Україні, його засудили до 8 років позбавлення волі, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Законну силу набрав судовий вирок щодо агента ФСБ РФ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів. Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України" , - йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.

Досудове розслідування встановило, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора зловмисник мав намір отримати відомості про новітню військову розробку - ракетного комплексу "Нептун". Для цього він намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів Збройних сил України.

Контррозвідники СБУ затримали агента при спробі передачі секретної технічної документації сучасного ракетного комплексу.