Тютюновий гігант купив акції розробника інгаляторів від астми

Тютюновий гігант Philip Morris International (PMI) купив 22,61 відсотка акцій британської компанії Vectura, розробника інгаляторів від астми. Після операції PMI заявила, що планує і далі купувати акції Vectura на ринку за ціною 165 пенсів за акцію, повідомляє Лента.Ру.

Як стверджує CNBC, PMI зацікавлена в Vectura, оскільки вважає, що в перспективі придбання компанії дозволить їй більше заробити. Виробник сигарет розраховує на поглинання Vectura, маючи намір збільшити свої доходи від продажу товарів і послуг, не пов'язаних з нікотином, до мільярда доларів на рік. Передбачається, що PMI отримає доступ до інгаляторних технологій для виробництва альтернативних систем куріння, проте і виробництво ліків проти астми Vectura після поглинання продовжить.

Тютюновий гігант почав справжню боротьбу за виробника інгаляторів. На акції Vectura претендувала інвестиційна фірма Carlyle, яка на початку серпня збиралася купити папери за 155 пенсів. Через два дні Philip Morris побила цю пропозицію більш високою ціною.

16 серпня PMI повідомила, що правління фармацевтичної компанії вирішило рекомендувати акціонерам прийняти її пропозицію. Там послалися на більш високу ціну, запропоновану PMI. У Vectura відзначили, що значні фінансові можливості тютюнової компанії, прихильність широких досліджень і розробок та можливість автономії стали ключовими факторами при прийнятті рішення. Виробник тютюну, в свою чергу, заявив, що його інвестиції «прискорять розробку і поставку інгаляційних терапевтичних засобів для задоволення багатьох незадоволених на сьогодні потреб».

Пропозиція Philip Morris було прийнята попри те, що раніше членам правління Vectura було направлено відкритого листа з рекомендацією відмовити тютюновій компанії. Противники угоди попереджали, що вона «може істотно ускладнити дослідження і можливості Vectura по розробці продуктів». Серед 35-ти підписантів організації, що допомагають людям із захворюваннями легенів, а також експерти в області охорони здоров'я. Крім того, Британське торакальне суспільство (British Thoracic Society), благодійна організація по боротьбі з курінням, закликала запобігти угоді, схарактеризувавши її як «нерозв'язний етичний конфлікт».