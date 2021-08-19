Оркестр ВПС США зіграє на параді до Дня Незалежності

Музиканти оркестру ВВС США зіграють на урочистостях на честь Дня Незалежності. Музиканти вже прибули до Києва.

"Вітаємо учасників оркестру ВВС США в Європі (USAFE), які щойно прибули до Києва, щоб відзначити 30-ту річницю Незалежності України!" , - йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

У посольстві заявили, що підтримка США України в її прагненні відстояти свій суверенітет і зберегти незалежність зараз сильніше, ніж будь-коли.

"Я радий взяти участь в святкуванні 30-ї річниці незалежності України. Оркестр військово-повітряних сил США в Європі готується до кількох значних заходів в Києві. Ми з нетерпінням чекаємо наших музичних і військових колег з усієї України" , - повідомив старший сержант Метью Еріксон.