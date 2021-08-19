МОЗ дав поради постраждалим від медуз

У МОЗ дали рекомендації українцям, які зіткнулися з навалою медуз на курортах Приазов'я. В першу чергу медики порадили людям бути обережними навіть з мертвими тваринами, повідомляє Кореспондент.

Рекомендації, як уникнути неприємностей після зустрічі з ними, МОЗ виклав на своїй сторінці у Facebook. Медики розповіли, що опіки на шкірі після зустрічі з медузами викликає отрута, що міститься в їх щупальцях.

"При цьому дія отрути не припиняється навіть в тому випадку, якщо медуза мертва" , - підкреслили у відомстві.

Жертвам медуз лікарі рекомендують: вийти з води, видимі жала обережно вискубати пінцетом; промити місце опіку і / або контакту медузи зі шкірою морською або солоною водою; якщо біль від опіку дуже сильна - прийняти знеболювальне, а постраждалу ділянку шкіри обробити антигістамінною маззю або гелем.

Заборонено: промивати уражену ділянку прісною водою - це прискорить негативний вплив отрути на місце ураження і збільшення опікової ділянки; торкатися місця опіку голими руками - є ризик, що отрута потрапить на руки та інші ділянки шкіри; розтирати місце опіку і мочитися на місце укусу.

Щоб уникнути контакту з медузами, при купанні або пірнанні, МОЗ рекомендує надягати гідрокостюм або інший спеціальний захисний одяг, а також уникати пляжів з великою кількістю медуз.