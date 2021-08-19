Трамп назвав афганського президента-втікача "шахраєм"

Колишній американський лідер Дональд Трамп заявив, що президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни з «купою грошей». Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Newsmax TV, повідомляє Лента.Ру.

Трамп зазначив, що Гані завжди був «шахраєм». За словами ексглави США президент Афганістану - не лідер і втече раніше, ніж з країни вийдуть останні американські військові.

Раніше Гані, який нещодавно покинув країну, розповів про те, що він був проінформований про змову проти нього. За словами Гані, минулої неділі, 15 серпня, він працював у звичайному режимі та прямував до міністерства оборони для того, щоб оцінити ситуацію в Кабулі. Однак опівдні охоронці повідомили президенту про підготовку великої змови, після чого він втік з країни.