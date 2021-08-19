У Німеччині "гаванський синдром" підкосив американських чиновників

У Німеччині щонайменше два американських чиновники заявили про симптоми, характерні для так званого гаванського синдрому, повідомляє Новое время.

Чиновники звернулися за медичною допомогою через нудоту, сильні головні болі, безсоння, які проявилися в останні місяці та через які вони були нездатні працювати, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на американських дипломатів.

WSJ не уточнює, в яких структурах працюють американці, але відомо, що посольство США в Німеччині почало внутрішнє розслідування. Газета зазначає, що це перші випадки, коли «Гаванський синдром» фіксують в країні НАТО, де розміщені війська та ядерна зброя США.

Американські дипломати сказали WSJ, що подібні симптоми раніше фіксували серед чиновників із США в інших європейських країнах.