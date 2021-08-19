Тімановська заявила, що хоче виступати за Польщу

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська хоче змінити спортивне громадянство і виступати за збірну Польщі. Про це вона розповіла в інтерв'ю російському каналу РБК.

«Ми зараз будемо намагатися змінити спортивне громадянство, щоб я могла виступати за збірну Польщі. Умови зміни спортивного громадянства - це карантин, який зазвичай триває три роки. Але ми будемо просити, щоб для мене його скоротили, тому що досить неоднозначна ситуація. Ми не планували міняти спортивне громадянство, але так склалася ситуація, це вимушений захід. Прийняла рішення залишитися в Польщі і виступати за збірну Польщі» , - сказала Тімановскій.

Спортсменка також зазначила, що хоче відвідувати батьківщину, коли буде впевнена, що для неї там стане безпечно.