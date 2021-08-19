Президент Китаю пообіцяв відрегулювати доходи багатіїв

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що уряд повинен "регулювати надмірно високі доходи і заохочувати групи та підприємства з високими доходами до більшого повернення в суспільство".﻿﻿, повідомляє Українська правда.

Про це Сі Цзіньпін сказав офіційним особам на засіданні Центральної комісії з фінансових та економічних питань Комуністичної партії Китаю, пише The Guardian з посиланням на китайські держЗМІ. Комісія заявила, що буде слідувати своїй "програмі загального процвітання", яка стала основним напрямком політики Китаю після повідомлень про невдоволення в центральному комітеті партії з приводу появи нового класу багатих підприємців.

Очікується, що Сі Цзіньпін розширить податки на багатство і підвищить ставки прибуткового податку. Деякі реформи можуть мати далекосяжні наслідки, включаючи підвищення податків на приріст капіталу, спадок і власність. Очікується, що вища заробітна плата в державному секторі стане частиною пакету заходів з обмеження нестримного хабарництва і корупції за участю державних чиновників.

The Guardian пише, що в Пекіна є прагнення приборкати найбільші приватні компанії країни в різних галузях, від технологій до освіти. Зазначається, що в листопаді минулого року регуляційні органи не дозволили технологічній компанії Ant, 33% якої належить Alibaba, вийти на біржі Шанхая і Гонконгу - крок, який зміцнив би позицію голови її ради директорів Джека Ма як однієї з найбагатших людин світу. Акції на Шанхайській біржі впали після піку в лютому після серії аналогічних нормативних обмежень щодо фінансового сектора і штрафів щодо галузей, які змушені дотримуватися більш жорстких екологічних правил.

Як повідомляється, в результаті статки найбагатших магнатів країни вже скоротилися. Згідно з аналізом Financial Times, сукупний власний капітал двох десятків китайських мільярдерів у сфері технологій і біотехнологій впав на 16% з кінця червня.