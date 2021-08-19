BMW отримала грант на суперництво з Tesla

Німецький концерн BMW отримав від уряду Великобританії грант на створення акумуляторних батарей високої ємності, які повинні значно збільшити запас ходу електромобілів, повідомляє "Лента.ру".

Проекту німецької компанії дали 36,07 мільйона доларів, щоб компанія змогла поборотися з лідером ринку - американською компанією Tesla.

Акумулятор BMW став одним з чотирьох проектів, які отримали фінансування в рамках конкурсу спільних досліджень і розробок Advanced Propulsion Center (APC). Акумулятор BMW повинен кинути виклик ідеї про те, що електромобілі не можуть здійснювати тривалі поїздки, не розрядившись і не поставивши водія в складне становище.

Великобританія планує припинити продаж нових дизельних і бензинових автомобілів до 2030 року, тому уряд зацікавлений в технологіях, здатних збільшити посильну для електрокара дистанцію. Передбачається, що батарея BMW зможе змагатися не тільки з іншими електромобілями, а й з лінійкою двигунів внутрішнього згоряння. Компанія прагне «розробити найбільший акумуляторний блок BMW Group, щоб забезпечити чудову продуктивність при конкурентоспроможних витратах» .

Фінансування отримали і інші проекти. В цілому компаніям було надано 126 мільйонів доларів. Гроші дісталися Brunel, яка розробляє двигуни внутрішнього згоряння, що працюють на водні, фірмі Celeritas з ідеєю акумулятора з надшвидкої зарядкою, і REEcorner, яка займається редизайном електромобілів.

Виконавчий директор APC Ян Констанс заявив, що проекти вирішують дійсно важливі проблеми: усувають побоювання з приводу дальності і вартості, які можуть стати перешкодою для людей під час переходу на електромобілі. BMW - одна з багатьох фірм, які прагнуть створити ефективний і недорогий електрокар. Інший конкурент Tesla - китайська компанія Xpeng - активно розширює лінійку своїх моделей електромобілів і збільшує виробництво.