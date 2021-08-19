Пентагон оцінив обстановку в аеропорту Кабула як стабільну

Голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі назвав «напруженою, але стабільною» ситуацію в аеропорту Кабула, повідомляє Новое время.

«Існують загрози, за якими ми пильно стежимо, і якщо в будь-який момент ми зможемо виявити конкретну загрозу, ми моментально і без будь-яких коливань вживемо заходів військового характеру» , - заявив військовий.

Під час брифінгу в Пентагоні Міллі зазначив, що навколо аеропорту зберігається небезпечна обстановка, проте влада США працює над тим, щоб люди могли безпечно потрапити до аеропорту.