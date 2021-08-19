ВООЗ розкритикувала США за початок ревакцинації американців

Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала намір США про надання американцям додаткової дози вакцини від коронавірусу через вісім місяців після повної вакцинації препаратами від Pfizer і Moderna, повідомляє Кореспондент.

Як пише The Guardian, Тедрос Адханом Гебрейесус назвав це несправедливим рішенням і закликав до "тимчасового мораторію" на ревакцинацію у всьому світі, оскільки країни з низьким рівнем доходу прищепили "чи не 2%" свого населення.

"Це ганьба для всього людства. Якщо ми не будемо боротися з коронавірусом разом, ми продовжимо гостру стадію цієї пандемії на роки, хоча вона може закінчитися за лічені місяці" , - заявив Гебрейесус.

Він зазначив, що 75% всіх введених у світі COVID-вакцин припадають всього на 10 країн. У свою чергу, в адміністрації Байдена заявили, що влада як і раніше прихильна як до захисту американців, так і до поширення вакцин по всьому світу.

"Ми не повинні вибирати між Америкою і світом" , - заявив головний хірург США Вівек Мурті.

Його підтримав координатор Білого дому з реагування на COVID-19 Джефф Зіентс, який зазначив, що США "пожертвували більше доз вакцини, ніж всі інші країни світу разом узяті".

Відомо, що третій укол будуть робити громадянам США, які завершили початкову щеплення двухдозовой вакциною виробництва Moderna, Pfizer / BioNTech AG принаймні вісім місяців тому.