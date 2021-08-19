В Україні почне працювати нова система перевірки отримувачів субсидій

В Україні вже восени 2021 року може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – полегшить перевірки субсидіантів, повідомляє Сегодня.

Про це розповіла міністр цифровий трансформації Марина Лазебна.

"Верифікацію потрібно проводити, тому що вона показує майновий стан людей... Тому ми хочемо створити єдину інформаційну систему, єдиний соціальний реєстр, де буде видно все про всіх [одержувачів] – хто ця людина, які у неї доходи, яка була зарплата, який стаж, де працювала... Це дуже важливо" , – сказала Лазебна.

За її словами, нову систему Мінсоцполітики розробляє разом із Міністерством цифрової трансформації.

"Це цифровізація соціальної сфери. Для людини – це доступ до всіх послуг у будь-якому куточку країни. А для держави – можливість бачити всіх одержувачів усіх видів державної допомоги, правильно формувати бюджет і надавати допомогу тим, хто її потребує" , – зазначила міністр.

Система почне працювати вже восени 2021 року. Спочатку вона буде діяти для одержувачів шести видів соціальної допомоги (Лазебна не уточнила, яких саме). Всього ж в Україні – 120 видів соціальної допомоги. За оптимістичним сценарієм, в "промислову експлуатацію" система буде введена в 2022 році, додала міністр.