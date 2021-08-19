Гороскоп на 19 серпня: що чекає всіх знаків Зодіаку

У четвер, 19 серпня, Терезів чекають зустрічі з приємними людьми, у житті Тельців може наступити пауза і проблеми з грошима, а Скорпіони будуть налаштовані на великі зміни. У Стрільців у цей день з'явиться шанс влаштувати особисте життя, а Овни зануряться в любов, повідомляє Обозреватель.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка склала гороскоп для всіх знаків зодіаку на 19 серпня.

Овен

Присвятіть день відпочинку, розслабленню та спокійному спогляданню. І краще хай усе це буде подалі від дому, щоб ви могли добре перезавантажитися. Приємний бонус цього дня – закоханість, яка може статися раптово, просто як грім з неба.

Телець

Настає невелика пауза, коли ви маєте замислитися над своїм фінансовим станом та знайти нові можливості його поліпшити. Адже може виявитися, що зараз грошей вистачає тільки на найнеобхідніше, а вам захочеться набагато більше, ніж мінімум.

Близнюки

Годі вже відпочивати, бо професійні питання виходять на перший план і вимагають негайного вирішення. Ви можете отримати пропозицію значно підвищити свій статус, отримати нову роботу, посаду, обов'язки, стати багатими та знаменитими.

Рак

Обережність сьогодні не завадить, але вона має бути зовсім помірна, бо ви можете настільки перейнятися різними міфічними небезпеками, що й зовсім з дому не виходити. Просто дотримуйтесь правил безпеки та здорового глузду.

Лев

Щедрість всесвіту сьогодні вражає – ви отримуєте подарунки не лише від близьких людей, а ще й від зовсім чужих та навіть незнайомих. Крім того, маєте можливість якогось виграшу чи інших щасливих випадковостей, які приносять гроші.

Діва

Тільки чіткість та пунктуальність допоможуть вам сьогодні впоратися із нашестям різних справ та навалою купи обов'язків. І не обов'язково робити все самостійно – розподіліть навантаження між тими, хто вам може допомогти і чітко контролюйте виконання.

Терези

Попереду – зустрічі з приємними людьми, які повертають до вас віру в усе хороше. Так, на щастя, світ щедрий на добро, та й люди трапляються чуйні та позитивні. І так може статися, що знайомство з деякими з них триватиме усе ваше подальше життя.

Скорпіон

Розпочати відсьогодні все життя спочатку? А чом би й ні?! Ви налаштовані на зміни, причому вважаєте, чим швидшими та радикальнішими вони будуть - тим краще! Отже, без жалю можете зламати все минуле і сьогодення заради майбутнього.

Стрілець

Навіть якщо ви самотні, але сьогодні маєте всі шанси влаштувати своє особисте життя. Ви настільки комусь впадете в око чи западете в душу, що отримаєте певні пропозиції – пристойні, чи не дуже. і тільки від вас залежить подальший розвиток подій.

Козеріг

На щастя, ви сьогодні ще можете розслабитися, бо надскладних завдань у вас не передбачається, зате є можливість спокійно провести час, може навіть кайфонути від якихось профілактичних приємних процедур типу масажу.

Водолій

Неочікувано може розпочатися виробничий процес, і це для вас буде сюрпризом – ви не будете готові до того, щоб настільки активно включитися, віддаючи всі сили та час роботі. Але ви мали уже звикнути до цих раптових нападів трудоголізму ваших роботодавців.

Риби

Триває смуга фінансового успіху. Крім того, що ви отримуєте гроші, сьогодні ви ще й встигаєте ними насолоджуватись, витрачаючи на свій розсуд, і ні в чому не обмежуючи ані свої апетити, ані своїх близьких та коханих.