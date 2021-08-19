Курс валют НБУ на 19 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 19 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 18 августа, снизился на 3 коп до 26.65 за 1 доллар.

Евро подешевел на 14 коп до 31.24 за 1 евро.

Курс рубля упал на 1 коп до 3.62 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 36.68 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 29.12 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 6.85 за 1 польский злотый.