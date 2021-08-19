Можуть рейдернути фірму: бізнес попередили про небезпечну розсилку

Останнім часом український бізнес став отримувати листи від деяких фірм з пропозиціями швидкої реєстрації відомостей про кінцевих бенефіціарів власників компанії в Єдиному держреєстрі юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ, далі - реєстр), повідомляє UBR.

Такі компанії нагадують керівникам, що всі юрособи, зареєстровані до 28 квітня 2020 року, зобов'язані за законом надати таку інформацію нібито до 11 вересня 2021 року.

Чи варто мати справу з такими компаніями, і чи не загрожує це серйозними наслідками для фірм, включаючи, наприклад, заволодіння їх майном.

Які відомості запитують

Фірми, які беруться вирішити такі питання, вказують, що зможуть це зробити протягом трьох робочих днів за 1,5 тис. грн, хоча і згадують, що в цю вартість не входить нотаріально завірена копія паспорта бенефіціара.

Скріншот листа з пропозицією

Попутно додається також список документів і даних, необхідних для проведення такої реєстрації:

Копія виписки з ЄДРПОУ юридичної особи; Копія протоколу про призначення директора; Копія паспорта та ідентифікаційного коду кожного з бенефіціарів власників; Виписка з торгового реєстру в разі, якщо засновник - юридична особа-нерезидент. Контактний номер директора.

Викликає серйозні підозри

UBR.ua зв'язався з однією із компаній, що пропонують подібні послуги з поштової розсилки. На багато питань зрозумілої відповіді так і не було отримано.

По-перше, співробітник компанії не вказав її сайт, де можна ознайомитися з тим, що та являє собою, переглянути необхідну документацію про діяльність фірми і т.д.

Її фахівець лише вислав в месенджер перелік послуг, які вони надають і написав, що вони "мають 16-річний досвід роботи, в тому числі по частині реєстрації відомостей про кінцевих бенефіціарів".

Компанія також не надає дуже важливого документа, що свідчить про її реєстрацію законним способом - реєстрацію юридичної особи.

Більш того, клієнт повинен спершу оплатити 70% вартості послуг (передоплата), а потім, після закінчення роботи, інші 30%. Все це повинно насторожувати.

Так вважає і директор ЮК "Вікторія ЮРБІЗНЕС груп", глава правління ГО "Асоціація представників малого та середнього бізнесу міста Києва" Максим Тютюнников.

"Мене бентежить, що в таких оголошеннях немає ні посилань на сайт компанії, ні її юридичних реквізитів. Хто вони? Чи легально працюють на ринку? Де про них можна почитати відгуки, і кому потім в разі будь-яких проблем надати претензії? Відповідей на ці питання немає", - відзначає юрист.

Порада тут одна, додає він, - мати справу з такими "зашифрованими" компаніями, звичайно ж, не варто.

З ним солідарний і адвокат, партнер ЮФ Navigator Ян Ахрамовіч, який говорить, що "в наш час, коли слова маркетинг і бренд відомі навіть дитині, співпраця з компаніями, у яких немає хоча б сайту - це очевидна небезпека" .

"Оскільки свою репутацію не цінують тільки компанії, які не здатні надати якісні послуги або, що ще гірше, шахраї. Співпраця з подібними компаніями, в першу чергу, безпосередньо впливає на результат запитуваних послуг", - говорить він.

Політика фірм-шахраїв апріорі не може відповідати запропонованим нормам законодавства, наслідками співпраці може бути ряд негативних факторів, додає адвокат.

Адвокат і партнер ЮФ "Ільяшев і партнери" Євген Соловйов згоден з колегами, відзначаючи, що, як і в багатьох інших сферах, бажано вибирати відомі на ринку юркомпанії або користуватися рекомендаціями знайомих.

"Якість послуг юристів, які рекламують себе шляхом спам-розсилок, на мій погляд, в переважній більшості випадків буде досить сумнівним. Особисто я ніколи не вдавався до послуг осіб, які займаються подібними речами в будь-яких сферах, і не планую цього робити (як мінімум для того, щоб не провокувати спам)", - резюмує експерт.

Можна не потрапити в реєстр

Навіть якщо керівник певної компанії все-таки вирішив скористатися послугами таких реєстраторів, варто враховувати, кажуть юристи, що в такому оголошенні не все є правдою.

"Список документів, який керівники компаній повинні надати в разі такої реєстрації, правильний і законний. Але такі компанії, які ми можемо запідозрити в шахрайстві, неправильно вказують т.зв. пільговий період подачі інформації про бенефіціарів, який триває до 11 жовтня 2021 року тобто він довший", - говорить Максим Тютюнників.

Юрист також зазначає, що саме до цієї дати можна подавати документи, не сплачуючи мита (700 грн), тобто фактично безкоштовно.

Тоді не зрозуміло, за що подібні компанії беруть гроші. Вони складуть схему власності фірми, заповнять відповідну реєстраційну картку та віднесуть документи куди слід. Ось і вся їх робота.

В такому випадку навіщо керівникам фірм така послуга, якщо вони і самі можуть це зробити безкоштовно і повністю безпечно?

Справа в тому, відзначають юристи, що багато компаній просто не знають, як це правильно зробити. Фірми, особливо малі і середні, не мають в своєму штаті юристів.

Ян Ахрамовіч вважає, що, довірившись таким фірмам, інформацію можуть просто не внести в реєстр, а неподання або несвоєчасне подання держреєстратору відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юрособи, тягнуть за собою штраф на керівника компанії на 17-51 тис. грн.

"Невнесення або несвоєчасне внесення відомостей може привернути увагу Департаменту нотаріату та держреєстрації, оскільки саме цей підрозділ приймає в межах своїх повноважень заходи щодо складання протоколів про адмінправопорушення", - говорить він.

Євген Соловйов, в свою чергу, додає ремарку про кримінальну відповідальність за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для держреєстрації, завідомо неправдивих відомостей.

﻿ Чи можуть "віджати" фірму

Не виключено, кажуть експерти, що це просто фірми-одноденки чи інші компанії, які захотіли заробити на такій реєстрації.

"В Україні сьогодні налічується 1,34 млн юросіб, всім їм потрібно подати такі відомості до вищезазначеного реєстру. Знайдуться ті, хто успішно збере 70% початкового внеску у тисяч компаній від 1,5 тис. грн, і потім спокійно пропаде, не довівши справу до кінця. У цьому то і небезпека для компаній, адже їх відомості не потраплять до реєстру", - говорить Тютюнников.

Однак Ян Ахрамовіч впевнений, що під виглядом неякісних послуг можуть ховатися і більше злі наміри, такі як отримання більшого числа повноважень на вчинення дій у держреєстратора, ніж необхідно.

В такому випадку, зазначає він, уповноважена особа може здійснити рейдерське захоплення компанії шляхом внесення змін до статутних документів або розподілу корпоративних прав.

В цілому, юристи радять, перш ніж довіритися будь-якій фірмі, з надання таких послуг, необхідно: