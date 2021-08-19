Байден заявив про "пандемію нещеплених" в США

Президент США Джо Байден заявив, що в країні почалася епідемія серед тих, хто не прищепився від коронавірусу COVID-19, повідомляє Новое время.

"Я тільки що провів﻿ тривалу нараду з моєю командою по COVID. Останні дані підтверджують, що ми все ще перебуваємо в стані "пандемії нещеплених", - заявив президент.

Байден нагадав, що більшість госпіталізацій і смертей припадає на тих, хто ще не зробив щеплення. Він також зазначив, що США прискорюються темпи вакцинації від COVID-19.

"Є і хороша новина: все більше людей отримують щеплення. В цілому, число щотижневих нових щеплень зросла більш ніж на 80 відсотків у порівнянні з тим, що було місяць тому", - заявив глава Білого дому.

За останній місяць кількість хворих на коронавірус збільшилася в кілька разів. За минулу добу, зокрема, в США зафіксували 158 127 нових випадків, 1055 осіб померли.