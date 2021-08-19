Учені назвали найшкідливіший графік роботи для чоловіків

Учені назвали найшкідливіший графік роботи для чоловіків

За яким графіком чоловікам шкідливо працювати? Такий, мабуть, не один. Медики зі США спробували назвати найшкідливіший, повідомляє 24 Канал.

І не просто так, а провели для цього дослідження. Зокрема, у Центрі репродуктивної медицини коледжу Бейлора у Г'юстоні.

Графік роботи – яким він не повинен бути

Варіантів графіку роботи – чи не безліч: це залежить здебільшого від того, що це за вид праці (інтелектуальна, фізична, у безперервному циклі, вахтова тощо).

  • Певна кількість денних змін на тиждень – найпоширеніший варіант, але часто трапляються й інші. Наприклад, нічні зміни, або чергування – скажімо, добу через три.

Роботу в нічний час чимало фахівців називають неприродною для організму. Вона порушує біоритми, нормальну періодичність сну тощо.

  • Наслідки – підвищена тривожність, нервові зриви, навіть депресія. Усе це стосується й добового режиму, коли людина змушена працювати 24 години. І нехай навіть між такими добами минає ще три для відпочинку.

У людей, які працюють за таким графіком, частіше (майже удвічі) трапляється діабет. А порушення сну можуть призвести до безпліддя. Саме до таких висновків дійшли у Центрі репродуктивної медицини коледжу Бейлора у Г'юстоні.

Це довів ось який експеримент: медики обстежили 70 безплідних чоловіків, які працювали вахтовим методом, ще 100 з інших професій і 27 фертильних, у яких нещодавно народилися діти.

  • З'ясувалося, що найменше сперматозоїдів – у чоловіків, які періодично працюють вночі. У кращому ж випадку такі чоловіки мають гіршу ерекцію та менше тестостерону.

Тож якщо маєш змогу обрати графік роботи, який не передбачає роботи вночі та роботи добові – краще так і зроби.

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