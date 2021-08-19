У Карпатах під час збирання ягід зникли четверо дітей

18 серпня під час збору ягід та грибів в лісовому масиві поблизу с. Порошково Ужгородського району втратили орієнтир та заблукали 4 дітей. Пошуки тривають. Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері на Закарпатті, поблизу села Порошкове Ужгородського району пропало четверо дітей, які пішли в ліс збирати чорницю.

Їхнє життя під загрозою. Вночі температура в лісі опускалася до 9 градусів за Цельсієм", - написав він.

Глава МВС зазначив, що по тривозі були підняті сили поліції, рятувальників і Національної гвардії. Створено штаб з пошуку дітей.

До пошуків залучені, крім правоохоронців, волонтери з місцевих жителів. Використовуються службові собаки й коптери.

"Шукаємо: Миколу - 6 років, Людмилу - 5 років, Машу - 7 років, Даніелу - 8 років.

Микола - чорнявий, худорлявий. Одягнений в чоботи, светр чорного кольору, чорні спортивні штани. Людмила - блондинка, худорлява. Одягнена в синє плаття і чобітки. Маша - блондинка, худорлява. Одягнена в спортивки і чобітки. Даніела - світловолоса, худорлява. Одягнена в чорну сукню і чобітки.

Всім, кому що-небудь відомо про долю чотирьох дітей - терміново телефонуйте 101 або 102! " - написав глава МВС.

Разом з тим в ДСНС відзначили, що станом на 7:00 19 серпня пошуки дітей тривають. Всього до пошукових робіт залучено 61 осіб та 7 одиниць техніки, 2 собаки, а саме: від ДСНС - 11 осіб і 2 одиниці техніки; від Нацполіції - 22, 4 одиниці техніки та 2 собаки; місцеве населення - 20 осіб; працівники лісового господарства - 8 осіб і 1 одиниця техніки.