НБУ назвав шість банків – порушників нормативів
Шість українських банків порушували нормативи на початок серпня, повідомляє UBR.
Так, норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (норматив Л13-1, не більше 10%) порушували:
- Ощадбанк - 140,725%;
- Промінвестбанк - 128,25%;
- Приватбанк - 85,83%;
- Індустріалбанк - 18,65%.
У свою чергу Перший інвестиційний банк опинився порушником нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (норматив Н9, не більше 25%) - 36,3%.
Промінвестбанк і Індустріалбанк порушували норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7, не більше 25%) з показниками 96,59% і 46,75% відповідно.
Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (норматив Л13-2, не більше 10%) порушував Промінвестбанк. Показник - 137,27%.
У той же час банк "Земельний капітал" порушував шість нормативів:
- норматив регулятивного капіталу Н1 - 102,942 млн грн, при нормі не менше 200 млн грн;
- норматив короткострокової ліквідності Н6 - 48,71%, при нормі понад 60%;
- норматив Н7 - 37,27%, при нормі не більше 25%;
- норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами Н9 - 30,11% при нормі не більше 25%;
- норматив коефіцієнта покриття ліквідністю по всіх валютах LCRвв - 15,31% при нормі не менше 100%;
- норматив коефіцієнта чистого стабільного фінансування NSFR - при нормі 69,8% при нормі понад 80%.
Рішення віднести "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних було прийнято 11 серпня. НБУ пояснив його невиконанням зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.