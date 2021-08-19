НБУ назвав шість банків – порушників нормативів

Шість українських банків порушували нормативи на початок серпня, повідомляє UBR.

Так, норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (норматив Л13-1, не більше 10%) порушували:

Ощадбанк - 140,725%;

Промінвестбанк - 128,25%;

Приватбанк - 85,83%;

Індустріалбанк - 18,65%.

У свою чергу Перший інвестиційний банк опинився порушником нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (норматив Н9, не більше 25%) - 36,3%.

Промінвестбанк і Індустріалбанк порушували норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7, не більше 25%) з показниками 96,59% і 46,75% відповідно.

Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (норматив Л13-2, не більше 10%) порушував Промінвестбанк. Показник - 137,27%.

У той же час банк "Земельний капітал" порушував шість нормативів:

норматив регулятивного капіталу Н1 - 102,942 млн грн, при нормі не менше 200 млн грн;

норматив короткострокової ліквідності Н6 - 48,71%, при нормі понад 60%;

норматив Н7 - 37,27%, при нормі не більше 25%;

норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами Н9 - 30,11% при нормі не більше 25%;

норматив коефіцієнта покриття ліквідністю по всіх валютах LCRвв - 15,31% при нормі не менше 100%;

норматив коефіцієнта чистого стабільного фінансування NSFR - при нормі 69,8% при нормі понад 80%.

Рішення віднести "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних було прийнято 11 серпня. НБУ пояснив його невиконанням зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.