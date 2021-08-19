Кім Кардаш'ян показала, як виглядала в юності

Американська світська левиця і телезірка Кім Кардаш'ян поділилася з шанувальниками архівним знімком, на якому показала себе і свою сестру Кортні в юності. Знаменитості позували у студентські роки, повідомляє Обозреватель.

Тоді вони не вдавалися до пластичних операцій, тому в кадрі можна побачити їхню натуральність. Відповідне фото Кардаш'ян опублікувала на сторінці в Instagram.

На знімку Кім і Кортні позували в однакових чорних топах, з розпущеним волоссям і легким макіяжем з акцентом на губи. Раніше у знаменитих сестер були тонкі брови і мінімум косметики на обличчі.

"Студентські роки! Університет Арізони не дозволив мені перетворитися на дику тусовщицю. Я так ненавиділа всі ці дикі вечірки, і в підсумку залишалася вдома і ніколи не хотіла пити або тусуватися" , – зізналася телезірка.