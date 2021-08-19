В Україні планують побудувати новий військово-морський флот

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Україні до 2035 року планують реалізувати велику програму з розвитку військово-морського флоту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо нашого військово-морського флоту – зараз у нас є три етапи. До 2035 року – будівництво великого флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності – він точно буде до 2024 року. Другий етап вкладається до 2030 року, третій – до 2035 року", - розповів Зеленський в інтерв'ю українським журналістам з Криму.

Президент зазначив, що в Україні створюють інфраструктуру для будівництва військово-морського флоту: малих підводних човнів, корветів і військових катерів. Окрім того, планується розпочати розвиток військово-морських баз.

"Першою будуватиметься (військово-морська база – ІФ) у Бердянську. Ідея – в підтримці цього проекту з боку Європейського Союзу, з боку Великої Британії, США. Ми точно отримали повну підтримку цього проекту з боку Великої Британії. У мене буде зустріч з президентом США, і це (розбудова Військово-Морських сил України – ІФ) є частиною нашої зустрічі і частиною "Кримської платформи", - повідомив Зеленський.

Глава держави зазначив, що питання розблокування Чорноморського та Азовського узбережжя є частиною деокупації Криму.

За його словами, Україна збільшує присутність флоту союзників із країн НАТО в акваторії Чорного та Азовського морів.