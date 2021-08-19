Тренди і застарілі речі: як вибрати одяг на осінь 2021

У гардеробі кожної дівчини є речі, які вже застаріли, є актуальна база - речі з тривалим терміном придатності і є самий тренд, повідомляє РБК-Україна.

Як відрізнити їх один від одного, щоб восени 2021 бути на модній хвилі, розповіла і показала стилістка Самаль Сан у своєму мікроблозі в instagram.

Актуальна база - як правило, це лаконічний, напівприлеглий крій одягу і мінімалістичний дизайн.

Тренди - гостромодні речі, речі на піку моди в даний момент, цікаві, з родзинкою.

Застарілі - речі, фасон яких на сьогоднішній день застарів.

Що в тренді, що застаріло: осінь 2021

  • Пальто

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

  • Комбінезон

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

  • Трикотажне плаття

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021
  • Светр

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

  • Сорочка

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

  • Джинси

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

  • Плаття

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021
  • Спідниця

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

  • Тренч

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021
Які речі переважають у вас в шафі (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Автор: Тетяна Турчанікова

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