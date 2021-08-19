Тренди і застарілі речі: як вибрати одяг на осінь 2021
У гардеробі кожної дівчини є речі, які вже застаріли, є актуальна база - речі з тривалим терміном придатності і є самий тренд, повідомляє РБК-Україна.
Як відрізнити їх один від одного, щоб восени 2021 бути на модній хвилі, розповіла і показала стилістка Самаль Сан у своєму мікроблозі в instagram.
Актуальна база - як правило, це лаконічний, напівприлеглий крій одягу і мінімалістичний дизайн.
Тренди - гостромодні речі, речі на піку моди в даний момент, цікаві, з родзинкою.
Застарілі - речі, фасон яких на сьогоднішній день застарів.
Що в тренді, що застаріло: осінь 2021
- Пальто
- Комбінезон
- Трикотажне плаття
- Светр
- Сорочка
- Джинси
- Плаття
- Спідниця
- Тренч
Автор: Тетяна Турчанікова