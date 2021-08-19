Освіта і COVID-19: як будуть вчитися з 1 вересня

Новий навчальний рік стартує вже через два тижні. Поки складно спрогнозувати, як на нього вплине пандемія коронавірусу: восени в Україні може початися чергова хвиля захворюваності, причому більш небезпечним штамом "Дельта", а значить освітні установи можуть знову перевести на дистанційне навчання, повідомляє Слово і діло.

З іншого боку, в 2021/2022 році багато чого буде залежати від рівня вакцинації педагогів.

1 вересня для школярів: діти почнуть вчитися в очному форматі

Як запевнив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 1 вересня діти точно підуть в школу і почнуть навчання в очному форматі. А далі все залежить від епідеміологічної ситуації в країні.

"Станом на зараз, в принципі, перспектив (повернення до дистанційної освіти) немає. Але осінь у нас пов'язана з похолоданням: в міжсезоння завжди зростає кількість захворювань. Не тільки ковідом, але і звичайними гострими респіраторними захворюваннями. Це - перша особливість.

І друга особливість, яка може вплинути на повернення до дистанційної освіти - це поширення штаму Дельта, всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі виникають в світі. Тому ймовірність завжди є, в будь-якому випадку", - розповів Шкарлет.

В принципі, у МОН позиція така: дитячі садки і учні 1-4 класів повинні в обов'язковому порядку вчитися в очному режимі.

В яких випадках школи переводитимуть на дистанційне навчання

За умовами адаптивного карантину, якщо в регіоні встановлюється "жовтий", "оранжевий" або "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, то школи повинні перейти на дистанційне навчання.

У липні Кабінет міністрів прийняв постанову: тепер школи в "жовтій", "помаранчевій" і навіть "червоній" зоні зможуть працювати в очному форматі, але за умови, якщо вакциновано 80% педагогічного персоналу. Якщо менше - школам доведеться перейти на дистанційне або змішане навчання.

При цьому і в МОЗ, і МОН наголошують, що вакцинація педагогів від коронавірусу залишається добровільною.

"Область від області по-різному... У нас сьогодні, наприклад, у Київській області 90% вакциновано. Дошкільна освіта, середні заклади позашкільної - 31% вже вакциновано в цілому. Але є заклади, де 90% вакциновані, є заклади, де 70%, є заклади, де 7% вакциновані. Країна не однорідна", - так Шкарлет в інтерв'ю описав ситуацію з вакцинацією вчителів.

Станом на середину серпня, в Україні першу дозу вакцини отримали 430 тисяч педагогів, дві дози - майже 320 тисяч.

Скільки канікул буде у школярів:

осінні канікули для школярів триватимуть з 25 до 31 жовтня 2021 роки;

зимові канікули - з 25 грудня 2021-го до 9 січня 2022 роки;

весняні канікули - з 28 березня до 3 квітня 2022 роки;

літні канікули - з 1 червня до 31 серпня 2022 року.

Але знову-таки все буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні. У разі підвищення рівня захворюваності коронавірусом канікули можуть почати раніше. Крім того, може пізніше або раніше закінчитися навчальний рік.

1 вересня для студентів: формат навчання залежить від вузу

Що стосується вищих навчальних закладів: вони, за словами Сергія Шкарлета, мають автономію і можуть самостійно вирішувати, як їм організувати навчальний процес. Тому тут все залежить від керівництва вузу.

Наприклад, в київських вузах - Національному авіаційному університеті, КНЕУ імені Гетьмана, КПІ - поки не знають, яким буде формат навчання з 1 вересня.

У Києво-Могилянській академії поки думають про змішаний формат для перших курсів: лекції хочуть проводити онлайн, а семінари і практичні заняття - в аудиторіях.

Львівська політехніка і Львівський національний інститут імені Франка почнуть навчальний рік в офлайні. Зокрема, в політехніці склали навчальний розклад так, що у студентів будуть окремо лекційні дні, окремо - дні для практичних і лабораторних занять. У разі переходу області в "жовту" чи "помаранчеву" зону, лекції будуть проводити в онлайн-форматі, а практичні заняття - в очному.

Заселення в гуртожиток: чи потрібно студенту вакцинуватися від COVID-19

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін днями в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що МОЗ незабаром оприлюднить офіційну позицію щодо норми, яка врегулює питання поселення в гуртожитки вакцинованих і невакцинованих осіб.

При цьому нещепленим від COVID-19 студентам можуть відмовити в поселенні.

"Ми розуміємо, що в гуртожитках не завжди знаходяться стовідсотково люди у віці від 18 років. У той же час вакцинація у нас - 18 років. Ми розуміємо певні обмеження вакцинації, що стосуються підлітків до 18 років. Тому ці механізми опрацьовуються... Однак скоро ми вийдемо з офіційною позицією, яким чином це будемо впроваджувати. Думаю, що ми дамо перехідний період: або така норма буде вводитися з листопада, або - з грудня", - повідомив Кузін.

"Один випадок інфікування в гуртожитку - це по суті самоізоляція для всіх жителів, і на 14 днів. Невже краще жити в закритому гуртожитку 14 днів, ніж зробити два щеплення і бути захищеним?", - додав санлікар.

У Міністерстві освіти зазначають, що невакцинованим студентам не можуть заборонити заселятися в гуртожитку.

"Не може бути такого, це порушення прав, ніяких ні нормативних документів, ні вимог немає", - заявив Шкарлет.

Але в той же час він рекомендував повнолітнім студентам вакцинуватися, щоб в вузах сформувався колективний імунітет.