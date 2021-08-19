Тренер намагався побити суддю прямо на полі

Головний тренер футбольного клубу Олімпія з смт. Савинці на Харківщині Олександр Кулик напав на рефері Ростислава Дубину. Інцидент стався після матчу 2 попереднього етапу Кубка України з Вовчанському, повідомляє 24 Канал.

Вовчанськ виграв з мінімальним рахунком 1: 0, а сам поєдинок запам'ятався парою спірних рішень арбітра Ростислава Дубини, який призначив суперечливий пенальті у ворота господарів і скасував гол в ворота гостей через офсайд.

Головний тренер господарів Олександр Кулик був так засмучений такими рішеннями, що вже після фінального свистка накинувся на суддю з кулаками. Чи не збентежило Кулика навіть присутність двох тендітних дівчат-лайнсменов, які також судили матч.

Тренер взяв рефері за футболку і спробував повалити на землю. Від розправи Дубину врятував голкіпер Олімпії Олексій Казаков.