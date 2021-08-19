Переведення дач і садових будинків у жилі відбуватиметься по-новому

Громадяни, що мають намір перевести дачний чи садовий будинок у жилий, зможуть подати документи в електронній формі, повідомляє ЮрЛига.

Відповідні зміни було прийнято на урядовому засіданні 18 серпня, розповіла заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

Козловська зазначила, що прийняті зміни дадуть змогу пришвидшити оформлення відповідної документації щодо переведення дачних чи садових будинків у жилі та уникнути зайвої паперової тяганини.

Змінами до Порядку переведення дачних і садових будинків, які відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки передбачено, що:

подати заяву про переведення садових або дачних будинків у жилі будинки можна особисто або шляхом надсилання рекомендованим листом з описом вкладення (зокрема, через центри надання адміністративних послуг) або в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є власник;

рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні створюватиметься виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності як електронний документ з присвоєнням реєстраційного номера та підписуватиметься керівником виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради. Якщо у сільській раді виконавчий орган не утворено, то документ підписує сільський голова з накладенням кваліфікованого електронного підпису;