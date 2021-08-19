Чи корисно обіймати собак: що кажуть вчені

Науковці з Університету Британської Колумбії в Оканагані, Канада, довели, що собачі обійми корисні для здоров'я людей. Вони знімають стрес та допомагають долати критичні ситуації, повідомляє 24 Канал.

Дослідники оцінили психічний стан 284 студентів до та після того, як вони зустрілися зі службовим псом. З'ясувалося, що спілкування з собакою значно покращило загальний стан молоді.

Обіймати собак корисно

Учасників експерименту розділили на 3 групи. Перша могла торкатися, гладити й обіймати собак. Члени другої групи могли взаємодіяти з собакою з доторками або без доторків, а третьої – спілкувалися тільки з дресувальником, без присутності песика.

Після того учні вимірювали свої позитивні та негативні емоції, рівень щастя, відчуття соціальної взаємодії та інтеграції й навіть рівень суму за рідним домом.

Усі 3 групи заявили, що спілкування з собаками пішло їм на користь. Але тільки ті, хто мав змогу торкатися собаки, відчули справді значне покращення свого самопочуття.

Що радять вчені