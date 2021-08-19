У 10 областях України перевищено коефіцієнт виявлення COVID-випадків

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України. Про це з посиланням на прес-службу МОЗ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за станом на 19 серпня, в Рівненській і Чернівецькій області зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник в Рівненській області становить 81,8% (норма не більше 50%), в Чернівецькій - 75,7%.

Крім того, в Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування.

Цей показник в Донецькій області становить 4,4% (норма для "зеленої" зони не більше 4%), Запорізькій - 4%, Івано-Франківській - 4,9%, Київській - 4,4%, Одеській - 4,2% , Сумській - 5%, Тернопільській - 5,2%, Хмельницькій - 4,3%, Черкаській - 4,9%, Чернівецькій - 4,6%.

Відзначимо, що всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні карантину.