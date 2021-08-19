Інвестори хочуть побудувати в Україні скляний завод

Найближчим часом завдяки іноземним інвесторам в Україні може початися будівництво заводу з виробництва флоат-скла, яке потенційно може задовольнити до 30% будівельного ринку, повідомляє UBR.

Про це розповів засновник і президент девелоперської компанії City One Development Валерій Кодецький.

Обсяг іноземних інвестицій може скласти більше $80 млн при окупності протягом 5-6 років. Рентабельність такого заводу складе більше 30%, підрахував експерт.

Термополіроване (флоат) скло - поширений вид листового скла, яке виготовляється за спеціальною технологією методом термічного формування на розплаві металу. Такий спосіб дозволяє отримувати скло високої якості у великих кількостях.

За словами Кодецького, починаючи з 2014 року, українські компанії імпортують до 100% флоат-скла, з якого понад 80% використовується в будівельній сфері.

"Станом на 2021-й обсяг ринку флоат-скла становить $200 млн. У рік - це близько 35 млн кв. м продукції. При цьому щорічна потреба українського ринку у флоат-склі становить понад 100 млн кв. м", - розповів експерт.

За його прогнозами, протягом наступних двох років зростання обсягів виробництва флоат-скла може скласти 3-5% щорічно.

Кодецький зазначив, що орієнтовна вартість вітчизняного флоат-скла буде на 15-20% менше, що дозволить девелоперам перенаправити кошти, що звільнилися в підвищення якості будівельних проектів, збільшення рівня заробітних плат будівельників і т.п.