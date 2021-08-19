В Україні чоловік зробив татуювання з зображенням Зеленського
В Україні сфотографували чоловіка з татуюванням портрета президента України Володимира Зеленського на лівій нозі, повідомляє УНІАН.
Фото в Facebook опублікував користувач Ігор Тихолаз. Чоловіка помітили на одній з трамвайних зупинок.
"Не розумію - як могла татуха сповзти вниз на півметра?" - зазначив користувач в підписі до знімка.
Портрет Зеленського на нозі чоловіка викликав бурхливу реакцію в коментарях:
"Скоро таких битимуть", "На іншій нозі Порошенко повинен був бути", "Через пару років вона (тату) сповзе до п'яти", "Питання: навіщо?", "Так це не тату, а лишай такий", "У мене нема слів, ось це фанати!", "Йому по п'яні набили, і він не знає!".