В Україні чоловік зробив татуювання з зображенням Зеленського

В Україні сфотографували чоловіка з татуюванням портрета президента України Володимира Зеленського на лівій нозі, повідомляє УНІАН.

Фото в Facebook опублікував користувач Ігор Тихолаз. Чоловіка помітили на одній з трамвайних зупинок.

"Не розумію - як могла татуха сповзти вниз на півметра?" - зазначив користувач в підписі до знімка.

Портрет Зеленського на нозі чоловіка викликав бурхливу реакцію в коментарях:

"Скоро таких битимуть", "На іншій нозі Порошенко повинен був бути", "Через пару років вона (тату) сповзе до п'яти", "Питання: навіщо?", "Так це не тату, а лишай такий", "У мене нема слів, ось це фанати!", "Йому по п'яні набили, і він не знає!".