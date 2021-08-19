За 2020 рік наглядова рада ПриватБанку отримала майже 40 млн грн зарплати

У 2020 році членам Наглядової ради державного ПриватБанку виплатили 39 млн 786 тис. 667 грн зарплати. Відповідна інформація наводиться в звіті держбанку, який той опублікував на вимогу НБУ, повідомляє UBR.

Більшу частину з майже 40 млн грн члени наглядової ради отримали за період з січня по березень і з жовтня по грудень минулого року. Справа в тому, що в зв'язку з карантином з квітня по вересень членам спостережних рад держбанків було законодавчо заборонено виплачувати суми, що перевищують 10 розмірів мінімальної зарплати, яка встановлена від 1 січня 2020 роки (47 230 грн).

Таким чином за 6 місяців дії "особливого режиму" наглядова рада "Привату", куди в 2020 році входило 9 членів, отримала 283 380 грн.

У період з січня по березень і з жовтня по грудень рівень зарплат не був обмежений. Перейти на договірні умови оплати праці до завершення карантину членам наглядових рад держбанків дозволив Кабмін своєю постановою № 996 від 26 жовтня. За вказаний період члени наглядової ради заробили 39,5 млн грн.

Рівень заробітної плати членів наглядової ради окремо не розкривається. Однак, якщо всі 9 членів комітету отримували однаковий розмір винагороди, то в період з січня по березень і з жовтня по лютий їх щомісячний заробіток становив 731,5 тис. грн/ос.

Крім того, радникам компенсували витрати, пов'язані з виконанням ними службових обов'язків. Зокрема, компенсація передбачалася за знімання житла і проїзд до Києва з місця проживання - сумарно на ці цілі в 2020 році ПриватБанк витратив 3,872 млн грн. З них безпосередньо надавачам послуг було виплачено 1,088 млрд грн.

Якщо враховувати ці витрати, то сумарно ПриватБанк витратив на роботу своєї наглядової ради 43,661 млн грн. Як зазначається, зарплата всім його членам виплачувалася в фіксованому розмірі. При цьому вона не залежала від показників ефективності, що не були встановлені ні для одного з членів спостережної ради.

Хто входить до складу наглядової ради ПриватБанку: