На параді до Дня незалежності покажуть українських бойових роботів

На параді, приуроченому до Дня незалежності України, покажуть нові роботизовані платформи і шасі. Техніка розроблена українськими компаніями, повідомляє РБК-Украина.

24 серпня на параді на честь Дня Незалежності України відбудеться публічний дебют кількох роботизованих шасі. Найбільшим є унікальна чотиривісна платформа "Мисливець" розробки "КВП" Синергія ". На її борту встановлений бойовий модуль" Амулет "з ПТРК" Стугна ".

Платформа "Мисливець"

Друга новинка - це самохідне баггі з дистанційним управлінням Ironclad, яке може нести легке озброєння, а також інші багатофункціональні модулі невеликої ваги. Розробило колісний "безпілотник" конструкторське бюро Robotics, яке спеціалізується на створенні вогневих комплексів і бойових роботів.

Шасі Camel цієї ж компанії призначене для перевезення невеликих вантажів по полю бою і має зчленовану конструкцію з системою повного приводу.

Шасі Camel

Вся техніка пройшла випробування на полігоні "Десна" в присутності міністра оборони України Андрія Тарана. Цікаво, що безпілотні колісні транспортні засоби отримали армійську класифікацію і вже найближчим часом Міністерство оборони оголосить відкритий конкурс на створення машин декількох класів в залежності від виконуваних ними завдань.

Автор: Вадим Добровольский