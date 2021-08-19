На параді до Дня незалежності покажуть українських бойових роботів

На параді, приуроченому до Дня незалежності України, покажуть нові роботизовані платформи і шасі. Техніка розроблена українськими компаніями, повідомляє РБК-Украина.

24 серпня на параді на честь Дня Незалежності України відбудеться публічний дебют кількох роботизованих шасі. Найбільшим є унікальна чотиривісна платформа "Мисливець" розробки "КВП" Синергія ". На її борту встановлений бойовий модуль" Амулет "з ПТРК" Стугна ".

На параді до Дня незалежності покажуть бойових роботів української розробки
Платформа "Мисливець"

Друга новинка - це самохідне баггі з дистанційним управлінням Ironclad, яке може нести легке озброєння, а також інші багатофункціональні модулі невеликої ваги. Розробило колісний "безпілотник" конструкторське бюро Robotics, яке спеціалізується на створенні вогневих комплексів і бойових роботів.

Шасі Camel цієї ж компанії призначене для перевезення невеликих вантажів по полю бою і має зчленовану конструкцію з системою повного приводу.

На параді до Дня незалежності покажуть бойових роботів української розробки
Шасі Camel

Вся техніка пройшла випробування на полігоні "Десна" в присутності міністра оборони України Андрія Тарана. Цікаво, що безпілотні колісні транспортні засоби отримали армійську класифікацію і вже найближчим часом Міністерство оборони оголосить відкритий конкурс на створення машин декількох класів в залежності від виконуваних ними завдань.

Автор: Вадим Добровольский

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