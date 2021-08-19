Київ готується до різних сценаріїв осінньої пандемії - Кличко
Столична влада готується до можливої наступної хвилі пандемії, яку епідеміологи прогнозують на початку осені, повідомляє Укрінформ.
"Ми готуємося до різних сценаріїв розвитку подій. Навіть до найгіршого. Але будемо робити все, щоб цього уникнути. Лікарні готові, ліжка є, зокрема, і обладнані подачею кисню. Персонал лікарень вже досвідчений, добре підготовлений. Закуплені необхідні ліки та засоби індивідуального захисту", – зазначив Кличко.
Водночас, Кличко наголосив, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.
"Я сподіваюся, що всі почують заклики щепитися. Бо єдиним захистом від подальшого розповсюдження коронавірусу є масова вакцинація. Ми сьогодні робимо все. І щодня велика кількість киян, 20-30 тисяч людей, вакцинуються в столиці. Я сподіваюся, ця тенденція не зменшиться. І до кінця року майже всі мешканці столиці отримають щеплення. І я сподіваюся, що всі дослухаються. І ми уникнемо страшних речей. Уникнемо нових обмежень на транспорті, спецперепусток та інших суворих обмежень. Єдиний вихід сьогодні – це вакцинація", – наголосив Кличко.