В Україні викрили співробітників ФСБ, що намагалися завербувати офіцера СБУ

Служба безпеки України встановила особи двох співробітників ФСБ, які спеціалізуються на підривній діяльності проти України. Зловмисники намагалися завербувати офіцера Служби безпеки, повідомляє СБУ.

За наявними даними, російська спецслужба хотіла отримати інформатора саме з числа співробітників СБУ у Запорізькій області. Це зумовлено тим, що, окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила також інформація про Запорізьку атомну електростанцію.

Росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, який під час відвідування РФ в особистих справах був затриманий співробітниками ФСБ.

Втім, незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник української спецслужби залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою країни-агресора.

Встановлено кадрових офіцерів ФСБ РФ, які безпосередньо реалізовували операцію із вербування співробітника СБУ. Це - Олексій Демченко та Дмитро Картавцев.