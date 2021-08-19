Названі учасники першого саміту "Кримської платформи"

Участь в інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня візьмуть представники всіх 27 держав-членів ЄС та майже усіх членів НАТО.﻿ Про це на брифінгу у четвер оголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Европейская правда.

"За чотири дні на наших очах буде без перебільшення творитися історія. Ми офіційно запустимо перший міжнародний формат щодо Криму" , - повідомив Кулеба, додавши, що саміт започаткує якісно новий процес з метою деокупації півострова.

За словами міністра, очікується, що до саміту долучаться 44 учасники - держави і міжнародні організації. Включно з Україною - 45 учасників.

Серед них - 14 глав держав, урядів та Євросоюзу. Очільники країни та урядів прибудуть із Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови, Грузії, Словенії, Хорватії, Швеції, Фінляндії.

Керівництво ЄС представлятиме глава Євроради Шарль Мішель.

Двоє керівників парламентів приїдуть зі Швейцарії та Чехії.

14 міністрів закордонних справ представлятимуть Туреччину, Францію, Німеччину, Іспанію, Італію, Бельгію, Австрію, Нідерланди, Люксембург, Ірландію, Данію, Болгарію, Чорногорію, Північну Македонію.

Від Британії та Португалії будуть міністри оборони, від США - міністр транспорту, направлений особисто президентом Джо Байденом.

На саміті будуть представлені три міжнародні організації - НАТО, Рада Європи і ГУАМ, а також Європейська комісія.

Японія, Австралія, Кіпр, Канада, Греція, Норвегія, Нова Зеландія, Мальта відрядять послів і держсекретаря.

"Не залежно від рівня представленості ці країни стають засновниками Кримської платформи" , - наголосив Кулеба.

В цілому на саміті будуть представлені всі країни ЄС і майже всі держави НАТО.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.