Біткоїн-біржу зламали і вивели десятки мільйонів

Японська криптовалютна біржа Liquid повідомила про злом гарячих гаманців. Хакер вивів цифрові активи на суму понад $80 млн, повідомляє ForkLog.

Платформа переводить криптовалюту в холодні сховища.

Important Notice:

We are sorry to announce that #LiquidGlobal warm wallets were compromised, we are moving assets into the cold wallet.



We are currently investigating and will provide regular updates. In the meantime deposits and withdrawals will be suspended. - Liquid Global Official (@Liquid_Global) August 19, 2021

«В даний час ми вивчаємо ситуацію і будемо надавати регулярні оновлення. Тим часом депозити і зняття коштів будуть припинені», - написала команда Liquid.

Біржа не назвала обсяги виведених зловмисником активів, але опублікувала пов'язані з ним адреси. Згідно ончейн-даним, на них надійшло 107,3 BTC, майже 11 млн XRP, близько 9 млн TRX. Ethereum-гаманець отримав 14 957 ETH і маркери ERC-20 на загальну суму $24,8 млн.

Дані: Blockchain.com

Сукупна вартість переведених на адреси коштів перевищила $80 млн.

«В даний час ми відстежуємо рух активів і працюємо з іншими біржами, щоб заморозити і повернути кошти», - додала команда Liquid.