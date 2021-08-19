Біткоїн-біржу зламали і вивели десятки мільйонів
Японська криптовалютна біржа Liquid повідомила про злом гарячих гаманців. Хакер вивів цифрові активи на суму понад $80 млн, повідомляє ForkLog.
Платформа переводить криптовалюту в холодні сховища.
«В даний час ми вивчаємо ситуацію і будемо надавати регулярні оновлення. Тим часом депозити і зняття коштів будуть припинені», - написала команда Liquid.
Біржа не назвала обсяги виведених зловмисником активів, але опублікувала пов'язані з ним адреси. Згідно ончейн-даним, на них надійшло 107,3 BTC, майже 11 млн XRP, близько 9 млн TRX. Ethereum-гаманець отримав 14 957 ETH і маркери ERC-20 на загальну суму $24,8 млн.
Сукупна вартість переведених на адреси коштів перевищила $80 млн.
«В даний час ми відстежуємо рух активів і працюємо з іншими біржами, щоб заморозити і повернути кошти», - додала команда Liquid.