Події в Афганістані не змінили планів візиту Зеленського в США

Події в Афганістані, що послідували за виведенням іноземного військового контингенту з цієї країни, не змінили планів візиту президента України Володимира Зеленського до США, зокрема відвідування столиці Вашингтону й штату Каліфорнія, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Те, що відбувається в Афганістані нині, може вплинути на все. Але станом на зараз у нас немає жодних індикаторів про те, що ці події у якийсь спосіб негативно впливають на підготовку і здійснення візиту президента України до Сполучених Штатів", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.