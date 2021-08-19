Шевченко звернувся до гравців збірної України
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який покинув команду 1 серпня, звернувся до своїх екс-підопічних, повідомляє УНИАН.
Після того, як збірна України отримала нового тренера, Шевченко опублікував пост у Instagram.
"Я хочу висловити величезну вдячність кожному футболісту збірної України, з якими пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки найкращих команд Європи. Це були незабутні 5 років мого життя. Нас об'єднувала мета і ми разом до неї йшли. Щиро дякую вам за підтримку", - написав Шевченко.
"Я завжди і всюди буду вас підтримувати і вболівати. Я бажаю вам усім нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України", - додав тренер.