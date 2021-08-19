Ціни на нафту рекордно впали

Ціна на нафту сорту Brent 19 серпня до 10:40 за київським часом впала до 66,87 долара за барель, свідчать дані лондонської біржі ICE. Вартість впала на 1,9 відсотка і в ході торгів опускалася навіть нижче цього рівня, повідомляє "Лента.ру".

Такі значення стали рекордом майже за три місяці: останній раз нафта коштувала менше 67 доларів 24 травня. WTI торгується на рівні 63,93 долара за барель (мінус 2,3 відсотка).

Ціни на нафту знижуються протягом декількох днів на тлі спалахів захворюваності коронавірусом в світі, які привели до побоювань з приводу подальшого зниження попиту. Тиск також надає зміцнення долара.

11 серпня до падіння цін привели заклики Вашингтона, який пропонував Організації країн-експортерів нафти і союзникам наростити виробництво для стримування зростання цін на бензин. На думку США, збільшення видобутку на 400 тисяч барелів на добу, про який домовилися учасники ОПЕК+, «просто недостатньо».