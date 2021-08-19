У Microsoft відмовилися від браузера Internet Explorer

Хмарний сервіс Microsoft 365 припинив підтримку браузера Internet Explorer з 17 серпня. Про це повідомляється на сайті корпорації, повідомляє Лента.Ру.

Починаючи з цього моменту, застарілий браузер буде недоступний в сервісі Microsoft 365. Користувачам запропонують використовувати іншу програму для роботи в інтернеті. Для повідомлення споживачів в додатках хмарного сервісу з'являться банери, що закликають припинити використання Internet Explorer.

Відмова від популярної програми пояснюють тим, що IE не є актуальним браузером і що він несумісний для роботи з новими цифровими продуктами компанії.

"Microsoft рекомендує перейти на Microsoft Edge і OneDrive Sync для кращої взаємодії", - йдеться в повідомленні.

Фахівці компанії радять користувачам перейти на новий фірмовий браузер Edge або будь-яку сумісну програму, розроблену для Windows.

Підтримка Internet Explorer у всіх версіях операційної системи Windows буде припинена 15 червня 2022 року.

У липні стало відомо, що Microsoft ускладнила процес зміни Edge на браузери сторонніх розробників в Windows 11. При кожній спробі змінити Edge на іншу програму ОС буде просити користувача не поспішати з рішенням. З'явиться також повідомлення: «Microsoft Edge - швидкий, безпечний і створений спеціально для Windows 11 браузер».