Газ, металургія і табачка: хто платить найбільше до казни

В Україні в 2020-му найбільше податків заплатили три галузі: нафто- і газовидобувна, металургія і тютюнова. Серед повністю приватних компаній лідерську позицію зайняв "Метінвест", а серед всіх форм власності – "Укрнафта", яка за рахунок "Нафтогазу" компенсувала свій податковий борг, повідомляє Обозреватель.

Про те, хто і скільки податків платить в Україні і чому внутрішні інвестиції – головний ресурс, далі в матеріалі.

Хто і скільки заплатив

Рейтинг найбільших платників податків щорічно публікує Державна фіскальна служба, журнал "Рейтинг", дослідні організації. Якщо результати їх даних об'єднати, вийде наступна картина:

"Укрнафта" – 45,8 млрд грн сплачено в 2020-му;

– 45,8 млрд грн сплачено в 2020-му; "Укргазвидобування" – 28,4 млрд грн

– 28,4 млрд грн "Метінвест" – 22,1 млрд грн;

"Нафтогаз" – 18,8 млрд грн;

– 18,8 млрд грн; "Філіп Морріс Україна" – 18,3 млрд грн;

– 18,3 млрд грн; "Прилуки" – 16,5 млрд грн;

– 16,5 млрд грн; "Джей Ті Інтернешнл Україна" – 14,3 млрд грн;

– 14,3 млрд грн; "Укрзалізниця" – 13,5 млрд грн;

– 13,5 млрд грн; "Оператор ГТС України" – 11,8 млрд грн;

– 11,8 млрд грн; "Укртатнафта" – 11,5 млрд грн.

Відзначимо, "Укрнафта", яка займається скрапленим газом, нафто- і газопереробки, в 2020-м заплатила 45,8 млрд грн. Компанія на 50% належить державі (через "Нафтогаз"). Саме цей факт і дозволив їй стати найбільшим платником податків. У минулому році "Нафтогаз" отримав компенсацію від держави за те, що ціни на блакитне паливо для простих українців не підвищували. Після НАК перевів "Укрнафті" близько 30 млрд грн для сплати податкового боргу перед державою. "Укргазвидобування" – ще одна компанія НАКу, яка займається видобутком газу. Вона посіла друге місце в списку платників податків і перевела в бюджет 28,4 млрд грн.

Третє місце зайняла група компаній "Метінвест" – 22,1 млрд грн податків і зборів. А з урахуванням того, що "Укрнафту" і "Укргазвидобування" також можна об'єднати в групу "Нафтогаз", підприємства "Метінвесту" серед всіх приватних компаній займають лідерську позицію. На підприємствах "Метінвесту" працюють 80 тис. Співробітників. Куди менше робочих місць створюють тютюнова галузь. При цьому високі відрахування в бюджет – наслідок багаторазового підвищення акцизів на сигарети.

Чому за внутрішніми інвестиціями майбутнє

В Україні іноземні інвестиції від іноземців в 2020-м склали всього 0,4%, говориться в даних Держстату. При цьому самі українські підприємство на модернізацію, створення робочих місць, нове обладнання, системи безпеки, поліпшення екологічних стандартів і т.д. інвестували 66,5% від загального обсягу.

Навіть проект "Велике будівництво", який обійшовся держбюджету в 160 млрд грн в 2020-му, не зрівняється з тією сумою, яку інвестував приватний бізнес. Так, в капітальних інвестиціях державні кошти зайняли всього 10,4%.

Серед всіх сфер традиційно найбільше інвестицій в промисловість. Для прикладу, тільки група "Метінвест" за час своєї роботи інвестувала 10 млрд доларів в роботу своїх підприємств і 2,5 млрд грн – в розвиток українських міст.

У всьому світі великі корпорації інвестують в освіти, екологічні проекти, науку, крім того, виконує своє головне завдання – заробляє гроші і розвиває економіку країни. Таким самим шляхом іде і український бізнес. Наприклад, "Метінвест" заснував перший приватний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" в Маріуполі. Це повноцінне вищий навчальний заклад, який буде виховувати кадри, які в майбутньому допоможуть розвиватися металургійної галузі.