Гурт Gо_A виграв престижний конкурс відразу у двох номінаціях

Український гурт Gо_A, який виступив на Євробаченні 2021, виграв конкурс під назвою Vision Music Awards відразу у двох номінаціях. Вони отримали премію за "Найкращу сценічну постановку" і "Найкраще використання реквізиту", повідомляє Обозреватель.

Радісною подією колектив поділився на сторінці в Instagram. Знаменитості також подякували команді, яка працювала над постановкою їхнього номера.

"Євробачення не закінчується ніколи! Ми виграли конкурс Vision Music Awards від найбільшого незалежного оглядача Євробачення Wiwibloggs відразу у двох номінаціях: "Найкраща сценічна постановка" та "Найкраще використання реквізиту"! Ми дуже вдячні всій команді, яка працювала над постановкою номера!" – написав український гурт.

Пост колективу в Instagram. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, гурт Go_A з піснею "Соловей" переміг Нацвідбір на Євробачення 2020 року, яке мало пройти в Роттердамі, але було скасоване через пандемію коронавірусу.

Гурт Go_A зробив Україну рекордсменкою Євробачення

Наша країна стала єдиною, представники якої завжди ставали фіналістами конкурсу. Зараз загальна кількість потраплянь українців із півфіналу у фінал – 16 разів. І цей рекорд точно не буде побито у найближчі 17 років.