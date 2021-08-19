Настя Каменських вразила яскравим образом (фото)

Настя Каменських вразила яскравим образом (фото)
Фото: Настя Каменських

Настя Каменських ностальгує за відпочинком з близькими та рідними в Хорватії. Співачка зібрала всі яскраві моменти в одному відео і зворушила шанувальників. Тепер же артистка повернулася до насиченого робочого графіку, повідомляє РБК-Україна.

Так, Настя поділилася в Instagram свіжою порцією ефектних фото і вразила яскравим сміливим образом.

Настя позує перед камерою в оригінальному образі. На ній - срібне боді з екстремальним декольте, вона одягла на верх довгу струмливу спідницю лососевого відтінку, а в якості помітного аксесуару обрала кольє у вигляді ... крокодильчика, усипаного камінням.

Настя зробила високу гладку зачіску з акуратним високим пучком. Макіяж створений з акцентом на очі – тіні для повік насиченого червоного відтінку гармонійного поєднувалися з образом зірки.

Настя Каменських з екстремальним декольте влаштувала провокацію в мережі: &quot;до поцілунків кличе&quot;

Настя Каменських з екстремальним декольте влаштувала провокацію в мережі: &quot;до поцілунків кличе&quot;
Настя Каменських захопила провокативним образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Вона заінтригувала шанувальників заявою, що незабаром вони зможуть насолодитися яскравими і соковитими кадрами з нею в головній ролі!

"Кожен літній день - нові проекти і сюрпризи для вас, мої улюблені", - пообіцяла зірка.

Співачка попросила шанувальників оцінити її образ, і вони охоче погодилися.

  • Дуже красива
  • Вогонь
  • Розкішний образ
  • Вау, шикарна дуже
  • Дуже крутий образ
  • Ух, які соковиті кольори, яке шикарне "рафаельне" плаття
  • Вся така повітряна, до поцілунків кличете, як говорив Остап Бендер
  • Найкрасивіша

Автор: Ольвія Агаркова

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