Настя Каменських вразила яскравим образом (фото)

Настя Каменських ностальгує за відпочинком з близькими та рідними в Хорватії. Співачка зібрала всі яскраві моменти в одному відео і зворушила шанувальників. Тепер же артистка повернулася до насиченого робочого графіку, повідомляє РБК-Україна.

Так, Настя поділилася в Instagram свіжою порцією ефектних фото і вразила яскравим сміливим образом.

Настя позує перед камерою в оригінальному образі. На ній - срібне боді з екстремальним декольте, вона одягла на верх довгу струмливу спідницю лососевого відтінку, а в якості помітного аксесуару обрала кольє у вигляді ... крокодильчика, усипаного камінням.

Настя зробила високу гладку зачіску з акуратним високим пучком. Макіяж створений з акцентом на очі – тіні для повік насиченого червоного відтінку гармонійного поєднувалися з образом зірки.

Настя Каменських захопила провокативним образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Вона заінтригувала шанувальників заявою, що незабаром вони зможуть насолодитися яскравими і соковитими кадрами з нею в головній ролі!

"Кожен літній день - нові проекти і сюрпризи для вас, мої улюблені" , - пообіцяла зірка.

Співачка попросила шанувальників оцінити її образ, і вони охоче погодилися.

Дуже красива

Вогонь

Розкішний образ

Вау, шикарна дуже

Дуже крутий образ

Ух, які соковиті кольори, яке шикарне "рафаельне" плаття

Вся така повітряна, до поцілунків кличете, як говорив Остап Бендер

Найкрасивіша

Автор: Ольвія Агаркова