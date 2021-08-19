Настя Каменських вразила яскравим образом (фото)
Настя Каменських ностальгує за відпочинком з близькими та рідними в Хорватії. Співачка зібрала всі яскраві моменти в одному відео і зворушила шанувальників. Тепер же артистка повернулася до насиченого робочого графіку, повідомляє РБК-Україна.
Так, Настя поділилася в Instagram свіжою порцією ефектних фото і вразила яскравим сміливим образом.
Настя позує перед камерою в оригінальному образі. На ній - срібне боді з екстремальним декольте, вона одягла на верх довгу струмливу спідницю лососевого відтінку, а в якості помітного аксесуару обрала кольє у вигляді ... крокодильчика, усипаного камінням.
Настя зробила високу гладку зачіску з акуратним високим пучком. Макіяж створений з акцентом на очі – тіні для повік насиченого червоного відтінку гармонійного поєднувалися з образом зірки.
Вона заінтригувала шанувальників заявою, що незабаром вони зможуть насолодитися яскравими і соковитими кадрами з нею в головній ролі!
"Кожен літній день - нові проекти і сюрпризи для вас, мої улюблені", - пообіцяла зірка.
Співачка попросила шанувальників оцінити її образ, і вони охоче погодилися.
- Дуже красива
- Вогонь
- Розкішний образ
- Вау, шикарна дуже
- Дуже крутий образ
- Ух, які соковиті кольори, яке шикарне "рафаельне" плаття
- Вся така повітряна, до поцілунків кличете, як говорив Остап Бендер
- Найкрасивіша
Автор: Ольвія Агаркова