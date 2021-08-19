Біля кордону з Румунією знайшли тіло українського прикордонника

Біля кордону з Румунією знайшли тіло українського прикордонника

Біля кордону з Румунією був знайдений застреленим український прикордонник. Про це заявив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Ліга.net.

За його словами, тіло прикордонника з несумісним з життям вогнепальним пораненням виявили недалеко від кордону сьогодні вранці. Відомо, що військовослужбовцю Держприкордонслужби було 24 роки.

Зараз на місці проводяться слідчі дії для встановлення обставин загибелі прикордонника.

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