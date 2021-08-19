Компанія Genesis презентувала свій перший електромобіль
Компанія Genesis поділилася інформацією про перший в історії бренду електромобілі. Кросовер GV60 створений на платформі E-GMP (Electric-Global Modular Platform), яка вже використовується на родинних Ioniq 5 та Kia EV6, повідомляє Обозреватель.
Автомобіль отримав нетривіальний дизайн, який продовжує розкривати всі грані нового фірмового стилю Genesis. Модель отримала характерну "двоповерхову" світлотехніку спереду та ззаду, великий капот, який заходить на крила, а також висувні ручки.
Ще однією "фішкою" Genesis GV60 стануть камери заднього виду замість звичних дзеркал. Зображення з них передається на монітори на дверях.
Інтер'єр виконаний у стилістиці мінімалізму. Творці навіть придумали назву для концепції дизайну – Beauty of White Space, що в перекладі з англійської означає "краса порожнього простору". Завдяки електричній платформі підлога у салоні рівна, без центрального тунелю.
На приладовій панелі розташовується два широких екрану, об'єднаних під одним склом. Оригінальний селектор трансмісії у вигляді півсфери, "шайба" управління інфо-розважальною системою та підсклянники розташовані на окремій консолі, яка є продовженням підлокітника, а нижче є ніша для різних дрібниць. Для обробки використовується шкіра кількох кольорів і полірований алюміній.
Технічні характеристики стануть відомі восени, але, очевидно, що автомобіль не буде сильно відрізнятися від аналогів Ioniq 5 і Kia EV6. Передбачається, що Genesis GV60 можна буде замовити с заднім або повним привидом. Завдяки бортової системи на 800 В зарядити батарею до 80% можна приблизно за 20 хвилин. Залежно від модифікації запас ходу складе орієнтовно 400 до 500 км.