Компанія Genesis презентувала свій перший електромобіль

Компанія Genesis поділилася інформацією про перший в історії бренду електромобілі. Кросовер GV60 створений на платформі E-GMP (Electric-Global Modular Platform), яка вже використовується на родинних Ioniq 5 та Kia EV6, повідомляє Обозреватель.

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Автомобіль отримав нетривіальний дизайн, який продовжує розкривати всі грані нового фірмового стилю Genesis. Модель отримала характерну "двоповерхову" світлотехніку спереду та ззаду, великий капот, який заходить на крила, а також висувні ручки.

Автомобіль отримав нетривіальний дизайн, який продовжує розкривати всі грані нового фірмового стилю Genesis. Джерело: Genesis

Ще однією "фішкою" Genesis GV60 стануть камери заднього виду замість звичних дзеркал. Зображення з них передається на монітори на дверях.

"Фішкою" Genesis GV60 стануть камери заднього виду замість звичних дзеркал. Джерело: Genesis

Інтер'єр виконаний у стилістиці мінімалізму. Творці навіть придумали назву для концепції дизайну – Beauty of White Space, що в перекладі з англійської означає "краса порожнього простору". Завдяки електричній платформі підлога у салоні рівна, без центрального тунелю.

Селектор трансмісії у вигляді півсфери, "шайба" управління мультимедіа та підстаканники розташовані на окремій консолі. Джерело: Genesis

На приладовій панелі розташовується два широких екрану, об'єднаних під одним склом. Оригінальний селектор трансмісії у вигляді півсфери, "шайба" управління інфо-розважальною системою та підсклянники розташовані на окремій консолі, яка є продовженням підлокітника, а нижче є ніша для різних дрібниць. Для обробки використовується шкіра кількох кольорів і полірований алюміній.

Залежно від модифікації запас ходу складе орієнтовно 400 до 500 км. Джерело: Genesis

Технічні характеристики стануть відомі восени, але, очевидно, що автомобіль не буде сильно відрізнятися від аналогів Ioniq 5 і Kia EV6. Передбачається, що Genesis GV60 можна буде замовити с заднім або повним привидом. Завдяки бортової системи на 800 В зарядити батарею до 80% можна приблизно за 20 хвилин. Залежно від модифікації запас ходу складе орієнтовно 400 до 500 км.